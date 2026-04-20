La Guardia Civil controlará el uso de drones no autorizados durante el WRC Rally Islas Canarias

Archivo - Imagen de un dron - GOVERN D'ANDORRA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado este lunes de que dará cumplimiento estricto a las restricciones de vuelos no autorizados de drones con motivo de la 50 edición del WRC Rally Islas Canarias, que se celebrará en Gran Canaria del 23 al 26 de abril y recorrerá gran parte de las carreteras de la isla.

Para ello, el Equipo Pegaso de la Comandancia de Las Palmas intensificará los servicios de vigilancia y control aéreo con el objetivo de garantizar la seguridad física y aérea de los espectadores, participantes y equipos de emergencia, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La medida busca prevenir el uso indebido de drones en zonas restringidas o peligrosas durante el desarrollo de la prueba, ya que matizan que el uso no autorizado de drones "representa un riesgo elevado" durante este evento de relevancia internacional, ya que se realizarán vuelos continuos de helicópteros y aeronaves "indispensables" para tareas de seguridad, emergencias y filmación.

En relación con ello, apuntan a que a las actuales restricciones establecidas por ENAIRE y el Cabildo de Gran Canaria, cuyas zonas pueden consultarse a través de la web oficial de ENAIRE y de la propia institución insular, se suman diversas áreas temporalmente reservadas donde queda prohibido cualquier vuelo de drones no autorizados.

El Equipo Pegaso dispone de avanzados sistemas de detección e inhibición de aeronaves no tripuladas, que serán reforzados con medios de otras provincias desplazados a Gran Canaria para apoyar la seguridad del operativo.

La Guardia Civil recuerda que las sanciones por volar drones en zonas restringidas en España son "severas" y pueden alcanzar hasta 225.000 euros, según la gravedad de la infracción, impuestas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). En casos graves, estas conductas pueden implicar responsabilidades penales o civiles.