La Guardia Civil interviene más de 3 millones de euros en juguetes falsificados en un bazar de Arona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de la Sección Fiscal y Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur, junto a la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Playa de las Américas, ha intervenido más de 3 millones de euros en juguetes falsificados en un bazar ubicado en Arona, al sur de Tenerife.

En concreto, se han intervenido 44.212 juguetes falsificados en un local que fabricaba sus propias imitaciones en el sótano, con un valor estimado de más de tres millones de euros, según reza el informe del perito judicial especializado en propiedad industrial.

La investigación, detalla la Benemérita en una nota, se inició tras detectarse en el establecimiento la existencia para la venta de juguetes que presentaban anomalías en su etiquetado, carencia de certificaciones obligatorias y signos evidentes de falsificación de marcas registradas.

TALLER CLANDESTINO

Durante la inspección, los agentes descubrieron que la actividad ilícita no se limitaba sólo a la venta, ya que en el sótano del local existía un espacio habilitado como taller clandestino, donde los responsables ensamblaban los juguetes para simular su autenticidad.

Además de los juguetes, se ha procedido a la intervención de moldes, adhesivos, embalajes y otros materiales destinados a la fabricación y falsificación de productos destinados a menores de edad, con el peligro que ello conlleva.

La investigación continúa abierta para determinar el alcance de la distribución y el posible origen de los materiales empleados en la falsificación.