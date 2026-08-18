La Guardia Civil investiga el atraco de una joyería ocurrido este lunes en Vecindario (Gran Canaria)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el atraco que se produjo alrededor de las 20.20 horas de este lunes en la joyería Méndez e Hijos, situada en la localidad de Vecindario (Gran Canaria).

En concreto, se trataría de cuatro personas que habrían accedido al local y otra que se quedó esperando fuera en un vehículo para facilitar la huída, según han indicado fuentes de la Comandancia de Las Palmas a Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar cuando varios individuos irrumpieron en la joyería y quebraron con un objeto contundente uno de los expositores del local para acceder a las joyas.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Benemérita y de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana para intervenir tras el asalto.

A su llegada pudieron apreciar daños en el exterior de la joyería, entre ellos la reja del establecimiento parcialmente bajada, así como restos de cristales esparcidos por el suelo.

Finalmente, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del atraco y localizar a los autores.