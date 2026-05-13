La Guardia Civil investiga en Tenerife a una mujer por una estafa bancaria bajo el método del 'falso gestor'

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil en Tenerife, pertenecientes al "Equipo @", especialistas en combatir la ciberseguridad, han instruido diligencias en las que investigan a una mujer de 26 años, residente en la provincia de Jaén, como presunta autora de un delito de estafa bancaria cometido con el conocido método del "falso gestor bancario".

Las pesquisas se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de los hechos delictivos a través de la denuncia presentada por la víctima, según informa la Benemérita en una nota.

El método del 'falso gestor bancario' consiste en engañar a la víctima enviándole un SMS fraudulento a su terminal móvil, que aparenta proceder de su entidad bancaria alertándola de un supuesto "cargo sospechoso" o "acceso inusual" en su cuenta bancaria, consiguiendo generar "alarma y urgencia" en la víctima.

Para reforzar la credibilidad, el mensaje incluye un número de teléfono al que la víctima debe llamar para evitar el supuesto cargo fraudulento. Una vez se realiza la llamada, la estafadora se hace pasar por trabajadora del departamento antifraude del banco.

Con el citado método, la acusada logró que la víctima facilitara información confidencial: credenciales de acceso a la banca online, datos bancarios y códigos de verificación OTP enviados a su teléfono móvil, consiguiendo acceder a la cuenta bancaria de la víctima y efectuar transferencias no autorizadas por 11.278,91 euros.

Tras el análisis minucioso de la información recabada por el Equipo @ de Santa Cruz de Tenerife y a la rápida intervención de los agentes, se logró bloquear la totalidad de la transferencia fraudulenta, evitando así el perjuicio económico para la víctima.

Las gestiones posteriores permitieron la plena identificación de la presunta autora, quien fue localizada en la provincia de Jaén y puesta a disposición judicial en calidad de investigada.