La Guardia Civil paraliza nueve construcciones ilegales en Telde (Gran Canaria)

Operativo de la Guardia Civil de precinto y paralización de nueve construcciones ilegales en Telde (Gran Canaria) - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha precintado y paralizado el 16 de abril nueve construcciones ilegales en el paraje conocido como Lomo Catela, en el término municipal de Telde (Gran Canaria).

Los agentes desarrollaron el operativo el citado día en compañía de personal del Juzgado de Instrucción de Telde y, en cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial competente, se procedió al precinto y paralización de nueve obras ilegales, así como al corte del suministro de agua que abastecía a las mismas dentro de una urbanización no autorizada, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La intervención, indican, se produce en el marco del dispositivo que el Seprona de Las Palmas mantiene activo frente a la proliferación de construcciones ilegales en suelos protegidos.

En esta ocasión, en el desarrollo de estas actuaciones, los agentes han constatado cómo este tipo de asentamientos irregulares se extiende sobre terrenos donde el uso residencial y recreativo está prohibido, generando un "grave impacto" sobre el entorno y una "ocupación ilícita" del territorio.

La Guardia Civil ha detectado, además en el desarrollo de la investigación, un patrón delictivo consolidado en el que los implicados adquirían fincas rústicas sujetas a una especial protección medioambiental para, posteriormente, fragmentarlas y comercializarla de forma irregular mediante contratos privados.

De esta forma, asignaban parcelas perfectamente delimitadas --subparcelas-- a distintos compradores, obteniendo un importante beneficio económico. Los promotores, siguiendo esta línea de actuación, no se limitaban a la venta de los terrenos, sino que impulsaban activamente la transformación del suelo, facilitando la urbanización ilegal mediante la instalación de servicios básicos, la delimitación de parcelas con cerramientos y la gestión de suministros como el agua.

Estas actuaciones concluían con la construcción de edificaciones de uso residencial sin ningún tipo de licencia, ya que se trataban de intervenciones no autorizables conforme a la normativa vigente.

La consecuencia directa de estos hechos, además de implicar la comisión de presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, supone un "deterioro significativo" del medio natural, con daños en "muchos casos irreversibles" sobre el suelo y una pérdida sustancial de espacios protegidos, suelo agrícola y biodiversidad en un ecosistema especialmente sensible como el canario.

Es por ello, apuntan, que la Guardia Civil ha intensificado la presión operativa mediante servicios específicos de vigilancia, control e investigación, permitiendo culminar la actuación con la ejecución de las medidas cautelares acordadas por el Juzgado de Instrucción de Telde, materializadas en el precinto y paralización de las obras, así como en el corte efectivo del suministro de agua.