Una guía interactiva reúne los productos locales premiados en los Concursos Agrocanarias 2025

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), ha publicado esta semana la guía online interactiva 'Regala Agrocanarias', con el objetivo de promocionar los vinos, quesos, sidras y gofios premiados en los Concursos Oficiales Agrocanarias 2025.

En la publicación se recoge un listado de puntos de venta en las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y El Hierro y tiendas online, donde pueden encontrarse un total de 650 productos agroalimentarios galardonados a lo largo de este año en este certamen que organiza el organismo autónomo, según ha informado el Gobierno regional, a través de la Consejería, en una nota.

La guía está compuesta por un listado de 27 establecimientos 'Agrocanarias Friendly' comprometidos con la promoción de los productos del sector primario de Canarias de manera que facilita, por un lado, el acceso y conocimiento del público, y por otro, apoya a los comercios locales durante la próxima campaña navideña.

CON UN FORMATO INTERACTIVO

A través de un formato interactivo, 'Regala Agrocanarias' 2025 ofrece la posibilidad de explorar fácilmente los productos locales y conocer los establecimientos que disponen de ellos.

Se puede acceder a esta publicación a través de la página web y perfiles en Redes Sociales de los Concursos Agrocanarias, así como a través del enlace https://regala-agrocanarias-2025.glide.page/dl/74c4fe. Asimismo el directorio recoge la ubicación de la tienda, datos de contacto y las referencias disponibles en cada punto de venta.

Esta guía se complementará con diversas publicaciones a través del canal de YouTube, los perfiles en Facebook e Instagram y la Página web de los Concursos Agrocanarias para incrementar la visibilidad de los comercios locales.

En esta edición, la campaña Regala Agrocanarias se ha inspirado en la isla de San Borondón y, mediante un vídeo publicitario basado en este territorio legendario, establece una analogía entre la exploración de lugares desconocidos y el descubrimiento de nuevos sabores en los establecimientos 'Agrocanarias friendly'.

LISTADO DE COMERCIOS

En Tenerife, los comercios adheridos a la guía 'Regala Agrocanarias' son Canarias Concept, Canarywine, Casa del Vino, Centro de visitas de bodegas Tajinaste, Casa de los Balcones, Cuveé Enoteca, De la Tierra: Delicias Canarias, El Trueque Gourmet, Foodieterapia, La Ardilla San Juan, La tienda del Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo, Vinoteca y Tienda Con Pasión, Tenerife Wines & Local Gourmet Products, The Winery Shop y Varguita Cheesecake.

Mientras, en Gran Canaria, los productos de Agrocanarias pueden encontrarse en los establecimientos Canarywine, Casa del Queso de Gran Canaria, Mimila Delicatessen y Tiendas 8 islas.

Por otra parte, en Fuerteventura las tiendas incluidas en la guía son Canary Gourmet, De lo Nuestro. Mercado Las Tradiciones, Mercado La Biosfera y Mercado Oasis Markt. Finalmente, los consumidores de Lanzarote pueden adquirir estas elaboraciones en la Casa del Vino Canario y en El Hierro en Casa Juan.