Un helicóptero del GES rescata a un bañista que se encontraba en apuros en Charco de La Laja (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un bañista ha tenido que ser rescatado este domingo tras encontrarse en apuros en el Charco de La Laja, en el municipio de San Juan de la Rambla (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:24 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES) rescató al afectado y lo trasladó al Aeropuerto Tenerife Norte, donde una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario realizó su asistencia y evacuación a un centro hospitalario. El afectado, que fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias, presentó hipotermia de carácter moderado.