Herida grave una senderista tras caer por una ladera y golpearse con una piedra en Mogán (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 50 años ha resultado herida este viernes con politraumatismos de carácter grave al caer por una ladera mientras practicaba senderismo en Mogán.

Los hechos han sucedido pasadas las 13.30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que una senderista había caído por una ladera varios metros y había sido golpeada por una piedra en la calle Dibicenas, en el núcleo de Arguineguín.

Personal del SUC valoró y asistió a la afectada en el lugar en el que se encontraba y bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria colaboraron con el personal sanitario en su inmovilización, procedieron a su rescate y la evacuaron en camilla hasta el lugar en el que se encontraba la ambulancia medicalizada, en la que una vez estabilizada fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario Insular.

Efectivos de Protección Civil colaboraron con los bomberos en las labores de rescate y traslado de la afectada mientras que Policía Local y Guardia Civil intervinieron en el dispositivo desplegado en la zona y realizaron los informes correspondientes.