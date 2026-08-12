Herida una motorista de 37 años tras colisionar con un turismo en la TF-24, a su paso por La Laguna (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una motorista de 37 años ha resultado herida este miércoles tras sufrir una colisión con un turismo en la TF-24, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a su paso por La Laguna, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:54 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió a la afectada, que presentó lesiones de carácter moderado y fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico a la Clínica Parque.

La Guardia Civil, por su parte, se encargó de instruir el correspondiente atestado.