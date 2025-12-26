Herida una mujer de 50 años tras sufrir un atropello en una vía de Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 50 años, ha resultado herida este viernes tras sufrir un atropello en la calle Doctor Antonio Perera Reyes, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 07:20 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia, por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria.

La Policía Local se encargó de instruir diligencias.