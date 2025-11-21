Herida una mujer de 62 años de edad tras el vuelco de su vehículo en la LP-2, en Santa Cruz de La Palma

Europa Press Islas Canarias
Publicado: viernes, 21 noviembre 2025 14:28

SANTA CRUZ DE LA PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 62 años de edad, ha resultado herida este viernes tras volcar el vehículo en el que viajaba por la carretera LP-2, en el kilómetro 2, ubicada en el municipio de Santa Cruz de La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:05 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta informando sobre el vuelco de un coche, con la conductora atrapada en su interior, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos liberaron a la afectada que, posteriormente, fue atendida por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario. La afectada, que fue trasladada al Hospital General de La Palma, presentó traumatismos diversos de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia.

Por su parte, la Guardia Civil realizó las diligencias oportunas.

