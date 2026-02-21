Herida una mujer tras una colisión frontal entre dos vehículos en una vía de Garachico (Tenerife)

Archivo - Herido grave tras sufrir un atropello en una vía del municipio de Frontera, en la isla de El Hierro - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida de carácter moderado tras producirse una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera general Icod-Guía de Isora -Genovés, en el municipio de Garachico, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:39 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó un traumatismo de tórax y otro costal, de carácter moderado, y fue trasladada al Hospital del Norte.

La Guardia Civil instruyó diligencias.