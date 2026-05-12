Herida una mujer tras producirse una colisión entre un turismo y un camión en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este martes en una colisión entre un turismo y un camión en la calle Zamora, en el Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 08:12 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó un traumatismo en miembro superior de carácter moderado y fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC a Hospiten Bellevue.

Por su parte, la Policía Local instruyó las diligencias.