Herida una senderista extranjera tras sufrir una caída en Santiago del Teide (Tenerife)

Cecoes 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una senderista, de origen francés, ha resultado herida de carácter moderado este sábado tras sufrir una caída en un sendero por encima de Santiago del Teide, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El suceso se produjo sobre las 14.01 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos de Tenerife localizaron a la afectada y la trasladaron en un todoterreno hasta los recursos sanitarios desplazados.

El personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a la mujer y, tras estabilizarla, la trasladó al Hospital del Norte. Los servicios policiales colaboraron con los intervinientes.