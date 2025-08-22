Herida tras sufrir un accidente con una moto de agua en el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife)

Archivo - Dos heridos tras la colisión de dos turismos en la TF-373, en el municipio de El Tanque (Tenerife) - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 46 años de edad, resultó herida en la tarde de este jueves tras caerse de una moto de agua en la Marina de San Miguel, en el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 19:15 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó un traumatismo en la espalda de carácter moderado. Tras estabilizarla, precisó de traslado al Hospital Quirón Costa Adeje.

Por su parte, la Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias.