Herida tras sufrir una caída en una pista de tierra de difícil acceso en Candelaria (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 64 años ha resultado herida este viernes tras sufrir una caída en una pista de tierra de difícil acceso próxima a la carretera de Los Loros, en Candelaria (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:06 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado y fue trasladada en la ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.