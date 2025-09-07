Heridas dos mujeres tras un choque entre un quad y un turismo en Adeje (Tenerife)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres resultaron heridas a última hora de la tarde de este sábado tras el choque entre un quad y un turismo en la vía TF-21, dentro del municipio de Adeje (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a las afectadas, que presentaron entre ellas una mujer con politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria; y otra con un traumatismo en el hombro de carácter moderado, siendo trasladada en una ambulancia de soporte vital básico a Hospiten Sur.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.