Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 22 (EUROPA PRESS)

Dos personas resultaron heridas sobre las 17.00 horas de este sábado tras la colisión de una motocicleta con un turismo estacionado en la Calle Guillermo Topham del municipio de Arrecife (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a su llegada a los afectados, entre ellos un hombre de 49 años que presentó policontusiones de pronóstico moderado y una mujer de 30 que sufrió policontusiones de carácter leve, siendo ambos trasladados en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por su parte, agentes de la Policía Local capitalina se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.