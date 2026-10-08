Heridas dos personas tras la colisión de un coche con una moto en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años y un joven de 16 años resultaron heridos tras una colisión entre un coche y una motocicleta que tuvo lugar sobre las 20.00 horas de este miércoles en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del Parque Romano.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a su llegada a los afectados, entre ellos un varón con varios traumatismos de pronóstico moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Mientras, el adolescente sufrió diversas laceraciones de carácter leve que motivaron su trasladado en una ambulancia básica al Hospital Universitario Vithas Santa Catalina.

Por su parte, agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria regularon el tráfico en la zona e instruyeron el atestado correspondiente.