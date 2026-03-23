Heridas graves tres personas, dos de ellas recuperadas tras una parada, en una colisión frontal en Guía de Isora

Dispositivo de atención sanitaria en una colisión frontal en Guía de Isora - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas han resultado heridas de carácter grave en una colisión frontal entre dos vehículos en Guía de Isora.

Los hechos han sucedido pasadas las 12.15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió varias alertas sobre la colisión frontal de dos vehículos en la TF-1, a la altura del kilómetro 93 y en dirección sur, con varias personas atrapadas en su interior que precisaban asistencia sanitaria.

Los bomberos del Consorcio de Tenerife extinguieron el fuego de los vehículo, excarcelaron a tres personas atrapadas y aseguraron toda la zona.

Los heridos son un hombre de 27 años con politraumatismos, quemaduras y parada cardiorrespiratoria, recuperada, trasladado en estado crítico en un helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria; una mujer de 25 años con politraumatismos y parada cardiorrespiratoria, revertida, y trasladada en estado crítico en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias, y otro hombre de 30 años con politraumautismo de carácter grave trasladado en ambulancia sanitarizada del SUC a Hospiten Sur.

Antes de la Policía Local de Guía de Isora y de Santiago del Teide regularon el tráfico, efectivos de la Guardia Civil instruyeron las diligencias oportunas y el personal del Servicio de Carreteras despejó la vía.