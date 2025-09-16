Heridas tres personas tras el choque frontal de dos vehículos en Pájara (Fuerteventura)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 16 (EUROPA PRESS)

Un total de tres personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas moderadas en la tarde de este lunes tras el choque frontal entre dos vehículos que tuvo lugar en el kilómetro 55 de la vía FV-2, dentro del municipio de Pájara (Fuerteventura).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, Bomberos de Pájara rescataron a una de las afectadas del interior del vehículo, una mujer que sufrió politraumatismos de carácter grave y que tuvo que ser trasladada en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital General de Fuerteventura.

Además, los recursos sanitarios asistieron a un menor que presentó lesiones de carácter moderado y a una mujer con un traumatismo en tórax de carácter moderado, siendo también ambos evacuados en ambulancias al mismo centro hospitalario.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y realizaron las diligencias correspondientes.