Heridas tres personas, entre ellas una niña de 5 años grave, tras un choque frontal en Los Realejos (Tenerife)

Imagen de uno de los coches accidentados - CEDIDO POR 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas tres personas resultaron heridas sobre las 09.15 horas de este martes, entre ellas una niña de 5 años en estado grave, tras la colisión frontal de dos vehículos en la vía TF-5, en concreto en la entrada a la playa del Socorro del municipio de Los Realejos (Tenerife).

Hasta el lugar acudieron bomberos del Consorcio, que liberaron a uno de los ocupantes del interior de su turismo, aseguraron los dos vehículos y limpiaron la vía junto al personal de carreteras, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los heridos, entre ellos la menor, que sufrió un traumatismo craneal de carácter grave, por lo que fue estabilizada y trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.

Además, un hombre de 38 años y una mujer de 43 años presentaron ambos diversos traumatismos de carácter moderado, siendo evacuados en ambulancia al mismo centro hospitalario.

Finalmente, la Guardia Civil reguló el tráfico e instruyó diligencias mientras que la Policía Canaria colaboró con los recursos intervinientes.