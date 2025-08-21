Herido tras caerse de altura a la vía pública en el municipio de Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 56 años, ha resultado herido este jueves tras caerse de altura y de forma accidental a la vía pública, en la carretera de Chamorga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, mientras realizaba tareas de mantenimiento en la vivienda, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:17 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo en una extremidad superior de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Finalmente precisó de traslado en ambulancia al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

Por su parte, la Policía Local instruyó diligencias.