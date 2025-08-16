Herido un ciclista tras una colisión junto a un turismo en una vía de la Matanza de Acentejo (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista, de 50 años, ha resultado herido este sábado tras producirse una colisión junto a un turismo en el puente que cruza la Autopista TF-5, a su paso por el municipio de La Matanza de Acentejo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:04 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó lesiones de carácter moderado, y lo trasladó en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.