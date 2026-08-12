Herido un conductor tras salirse de la vía en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 43 años, ha resultado herido este miércoles tras salirse de la vía con el vehículo en el que viajaba y precipitarse por una altura de cuatro metros de altura en la calle Albercón, en La Aldea de San Nicolás, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:38 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

A su llegada al lugar, efectivos de los bomberos encontraron al conductor y único ocupante fuera del vehículo, por lo que no fue necesario su rescate.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado, que presentó policontusiones de carácter moderado, por lo que se le trasladó al Centro de Salud de La Aldea. Una vez allí, se consideró necesaria su evacuación al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.