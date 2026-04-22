Herido grave un menor de 8 años tras la colisión de un coche contra un muro en Adeje

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 8 años ha resultado herido de gravedad este miércoles tras la colisión de un coche contra un muro en la localidad tinerfeña de Adeje, informa el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

El suceso ha tenido lugar en la calle El Tablero, en Adeje, a las 18.32 horas. Tras recibir el aviso, el 112 ha activado de inmediato los recursos de emergencia necesarios, desplazándose hasta el lugar una ambulancia medicalizada, otra de soporte vital básico y agentes de la Policía Local.

El personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido al menor de 8 años, que presentaba un traumatismo de pronóstico grave y que ha sido trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Asimismo, los sanitarios han atendido a una mujer con un problema de salud de carácter leve y a otro menor, que presentaba una contusión leve.