Herido grave un motorista en una colisión contra un coche en Teguise (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 8 (EUROPA PRESS)

Un motorista de 45 años ha resultado herido este lunes con politraumatismos de carácter grave tras una colisión contra un coche en Teguise.

Los hechos sucedieron a las 11.51 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que un turismo y una motocicleta habían colisionado en la Avenida Guanarteme.

El personal del SUC valoró y asistió al afectado que, una vez estabilizado, fue trasladado en ambulancia medicalizada al hospital insular mientras que la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.