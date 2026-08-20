Herido de gravedad un cazador tras caer desde una altura de tres metros hacia un barranco en Telde (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un cazador ha resultado herido de gravedad este jueves tras sufrir una caída hacia un barranco ubicado en los Cazadores, en Telde (Gran Canaria), desde una altura de tres metros, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 08:48 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Rescate localizó al afectado y procedió a su rescate y posterior traslado a la helisuperficie del Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín.

A su llegada, efectivos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario prestaron asistencia al afectado, un hombre de 60 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentó politraumatismos de carácter grave. Finalmente, se procedió a su traslado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria en la mencionada ambulancia.