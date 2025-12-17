Herido un hombre de 46 años tras sufrir un atropello en el Polígono industrial de Güímar (Tenerife)

Archivo - Sucesos.- Herido un motorista de 35 años tras sufrir una caída en Las Palmas de Gran Canaria - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 46 años, ha resultado herido este miércoles tras sufrir un atropello en el Polígono industrial del municipio de Güímar, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 06:36 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La Guardia Civil se mantuvo informada para las diligencias oportunas.