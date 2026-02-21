Herido un hombre de 60 años tras quedar atrapado por un bloque de hormigón en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 60 años de edad, ha resultado herido moderado este sábado tras quedar atrapado por un bloque de hormigón que fue desplazado previamente por un vehículo en la calle Aires de Lima, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 09:55 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó varios traumatismos en miembro inferior y superior de carácter moderado, y fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La Policía Local se encargó de instruir diligencias.