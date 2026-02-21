Herido un hombre de 61 años tras sufrir una caída en una playa de Fuencaliente, en La Palma

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 61 años y de origen lituano, ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída en la playa de Punta Larga, en el municipio de Fuencaliente, en la isla de La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:27 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital General de La Palma.