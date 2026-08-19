Herido un hombre de 62 años tras caer hacia un barranco en Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha resultado herido este martes tras caer hacia un barranco en el puente General Serrador, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:58 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.