Herido un hombre al chocar un camión contra una vivienda en Tacoronte (Tenerife)

Un camión choca contra una vivienda en Tacoronte

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años ha resultado herido este lunes con diversos traumatismos de carácter moderado al chocar el camión que conducía contra una vivienda en Tacoronte.

Los hechos han sucedido pasadas las 11.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta acerca de la colisión de un camión contra la fachada de un casa en la Carretera General Tacoronte-Tejina.

Bomberos de Tenerife realizaron la extracción del conductor, atrapado en el interior del vehículo y personal del SUC asistió al afectado y lo trasladó al Hospital Universitario de Canarias (HUC).

El servicio de carreteras despejó la vía y la Guardia Civil instruyó las diligencias oportunas.