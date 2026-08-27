Herido un joven de 29 años tras un accidente entre un turismo y una moto en la TF-5, a la altura de La Matanza

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 29 años, ha resultado herido este miércoles tras producirse un accidente entre un turismo y una motocicleta en la TF-5, a la altura de La Matanza de Acentejo, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:21 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Tras ser asistido por el personal del SUC fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.