Herido un menor tras sufrir un atropello mientras circulaba en patinete por San Bartolomé, en Lanzarote

ARRECIFE (LANZAROTE), 21 (EUROPA PRESS)

Un menor ha resultado herido en la noche de este viernes de carácter moderado tras sufrir un atropello mientras circulaba en patinete por la calle San Borondón, en el municipio de San Bartolomé, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 20:12 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario lo asistió, presentando un traumatismo craneal de carácter moderado, y lo trasladó al Hospital Doctor José Molina Orosa.

La Policía Local realizó el atestado correspondiente.