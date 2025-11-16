Sucesos.- Herido un motorista de 35 años tras sufrir una caída en Las Palmas de Gran Canaria - CECOES 112

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 35 años ha resultado herido este domingo tras sufrir una caída mientras circulaba por la calle Arquitecto Manuel León Falcón, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:07 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta informando de la caída de un motorista, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó policontusiones de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario San Roque.

La Policía Local, por su parte, realizó el atestado.