Herido un motorista de 35 años tras sufrir una colisión con un vehículo en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Sucesos.- Herido un motorista de 35 años en una colisión en Las Palmas de Gran Canaria - CECOES 112 - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 35 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una colisión con otro vehículo en la calle Párroco Villar Reina, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:19 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la colisión entre un vehículo y una moto, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó policontusiones de carácter moderado y precisó de traslado en una ambulancia del SUC hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La Policía Local se encargó de realizar el atestado.