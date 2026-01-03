Herido un motorista de 44 años tras sufrir una colisión con un vehículo en la TF-5, en Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 44 años de edad, ha resultado herido este viernes tras sufrir una colisión con un coche en la TF-5, a la altura del municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 16:32 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario desplazado valoró y asistió al afectado, que presentó varios traumatismos de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Finalmente, fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, la Guardia Civil y la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron diligencias.