Herido un motorista en una colisión con un vehículo en Santiago del Teide (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 30 años de edad ha resultado herido este jueves tras sufrir una colisión con un vehículo en la calle Juan Cabeza, en el municipio de Santiago del Teide, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:51 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó policontusiones de carácter moderado. Finalmente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.