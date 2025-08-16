Herido un motorista tras producirse una colisión de varios vehículos en la TF-1, a la altura de Arona

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 62 años de edad, ha resultado herido este sábado tras producirse una colisión con varios vehículos implicados en la TF-1, en sentido sur, en las inmediaciones de la zona de Guaza, a la altura del municipio de Arona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 07:11 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al motorista, que presentó diferentes traumatismos de carácter moderado, y procedió a su traslado al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.