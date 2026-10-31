Herido tras sufrir un accidente en patinete en Arona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años de edad ha resultado herido este viernes tras sufrir una caída con su patineta en el paseo Veracruz, en Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:22 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia a Hospiten Sur.