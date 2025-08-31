Heridos dos varones tras ceder la cristalera en la que se apoyaban y caer desde unos cinco metros en Tenerife

Archivo - Ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos varones resultaron heridos moderados sobre las 07.00 horas de este domingo después de que cediera la cristalera en la que se apoyaban y cayeran desde unos cinco metros de altura en la Avenida de Taco del municipio de La Laguna (Tenerife).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió a los afectados.

Entre ellos había un joven con policontusiones y traumatismo craneal de carácter moderado y otro varón que sufrió policontusiones de carácter moderado, siendo ambos traslados en ambulancias al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

Finalmente, agentes de la Policía Local de La Laguna se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente.