Hogar Canario Venezolano, "preocupado" por la suspensión de la posibilidad de voto a beneficiarios de 'Ley de Nietos'

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Hogar Canario Venezolano en Caracas, en Venezuela, José Ramón Arbelo, ha expresado este martes su "preocupación" tras la decisión del Tribunal Supremo de paralizar cautelarmente la posibilidad de votar a los descendientes de exiliados españoles, a raíz de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'Ley de Nietos'.

"El que adquiere la nacionalidad quiere participar por completo en todo lo que es la política labores sociales y estar con todo, con su nacionalidad, en este caso, la española", ha advertido Ramón Arbelo en declaraciones a los medios, donde ha recordado que "el derecho a la nacionalidad te da el derecho a votar y participar en el futuro".

El presidente del Hogar Canario Venezolano ha sido preguntado por esta cuestión tras mantener un encuentro institucional con el presidente regional, Fernando Clavijo, en Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, donde ha recalcado la necesidad de mantener el apoyo y "no olvidar" a Venezuela tras los terremotos de junio.