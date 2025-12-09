Un hombre crítico y otro herido moderado al sufrir una caída en la zona de Los Charcones, en Yaiza (Lanzarote)

Archivo - Sala del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 9 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 27 años, se encuentra en estado crítico, mientras otro ha resultado herido de carácter moderado al sufrir una caída al mar en la zona de Los Charcones, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes y hasta el lugar se trasladó un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y otro de Salvamento Marítimo, que iniciaron la búsqueda, consiguiendo la aeronave del GES rescatar al herido de 27 años, a quien trasladó hasta donde se encontraba el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Seguidamente el personal del SUC constató que el afectado estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que le realizaron las maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, consiguiendo revertirla, y una vez estabilizado fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por su parte, el segundo afectado salió por sus propios medios del agua y el personal del SUC comprobó que presentaba hipotermia y erosiones de carácter moderado, por lo que también fue trasladado en una ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, que colaboraron con los recursos en el lugar, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.