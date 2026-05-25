Un hombre en estado crítico tras ser atropellado por un coche en la TF-13, a su paso por La Laguna (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 55 años, se encuentra en estado crítico tras ser atropellado por un coche en la carretera TF-13, en el municipio de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 22.24 horas de este domingo y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada para su ingreso con pronóstico crítico en el Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que regularon el tráfico en la zona e instruyeron las diligencias oportunas.