Un hombre fallece al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 69 años, ha fallecido tras volcar su turismo en la Avenida de Las Tirajanas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), y colisionar con una rotonda, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 03.56 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana que aseguraron el vehículo accidentado y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo.

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas pero no obtuvieron resultado, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que realizaron el atestado y las diligencias judiciales, mientras que efectivos de la Policía Nacional colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.