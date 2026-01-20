Un hombre grave al salirse de la vía con su turismo y caer por un desnivel de 5 metros en Agüimes (Gran Canaria)

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 58 años, ha resultado herido de gravedad al salirse con su turismo de la vía, caer por un desnivel de 5 metros y volcar a su paso por el polígono de Arinaga, en el municipio de Agüimes (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes y hasta el lugar se trasladaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que, al llegar a la zona, comprobó que el conductor había salido por sus propios medios, por lo que los bomberos aseguraron el vehículo.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al afectado que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba diversos traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes.