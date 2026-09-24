Un hombre grave al sufrir un atropello en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 40 años, ha resultado herido de carácter grave tras sufrir un atropello en la calle Eduardo Benot, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 01.43 horas y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, a su llegada al lugar, comprobó que el afectado presentaba en el momento inicial de la asistencia politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Local, cuyos agentes realizaron el atestado correspondiente, mientras que efectivos de la Policía Nacional colaboró en el lugar con el resto de los recursos de emergencias.