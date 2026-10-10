Un hombre herido de carácter grave al colisionar una motocicleta y un turismo en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - 112 Canarias, SUC
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Europa Press Islas Canarias
Publicado: sábado, 10 octubre 2026 12:40
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven, de 25 años, ha resultado herido de carácter grave al colisionar una moto y un coche en la calle Matagalpa de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido sobre las 22.46 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba varios traumatismos de pronóstico grave, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico e instruyeron el atestado correspondiente.

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