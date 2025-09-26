Un hombre herido moderado al caer desde unos 4 metros en Paseo de Chil, en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 45 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir una caída desde unos cuatro metros de altura en Paseo de Chil, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en el citado lugar sobre las 23.15 horas de este jueves y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Nacional, que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.